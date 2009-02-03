Создание форумa

Нужно спарсить и залить категории вместе с товарами с двух сайтов для скрипта интернет-магазина shopcms. До этого парсился для этого же интернет магазина один сайт таким образом: я добавил категории в свой магазин, прогер потом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание форум модуля для готового сайта заказчика в среде Asp.Net 2, 3, 3.5 MS SQL на языке с#.
Тз прикреплено. Html верстка произведена. Модуль авторизации необходимо использовать стандартный из asp.net.
Пожалуйста приготовьте примеры или готовые работы на Asp.Net 2+ c#.
Для предотвращения мошенничества оплата делиться на 4 платежа: 25$, 25$, 100$, 100$.
(Так как надоело платить и ничего не получать)
Оплата происходит только после получения рабочего кода.
2 платежа после получения 2 * 1/10 объема кода соответсвенно
2 платежа после получения 2 * 2/5 объема кода соответсвенно
Если все нормально, проблем с оплатой не будет.
Срок исполнения - 7 дней.
Мой ICQ 202086614.
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