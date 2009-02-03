Создание форумa

$250
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки352 просмотра
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Создание форум модуля для готового сайта заказчика в среде Asp.Net 2, 3, 3.5 MS SQL на языке с#.

Тз прикреплено. Html верстка произведена. Модуль авторизации необходимо использовать стандартный из asp.net.

Пожалуйста приготовьте примеры или готовые работы на Asp.Net 2+ c#.

Для предотвращения мошенничества оплата делиться на 4 платежа: 25$, 25$, 100$, 100$.

(Так как надоело платить и ничего не получать)

Оплата происходит только после получения рабочего кода.

2 платежа после получения 2 * 1/10 объема кода соответсвенно

2 платежа после получения 2 * 2/5 объема кода соответсвенно

Если все нормально, проблем с оплатой не будет.

Срок исполнения - 7 дней.

Мой ICQ 202086614.

14 лет назад
undef
Un Defined 
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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