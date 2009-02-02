Нужно спарсить и залить категории вместе с товарами с двух сайтов для скрипта интернет-магазина shopcms. До этого парсился для этого же интернет магазина один сайт таким образом: я добавил категории в свой магазин, прогер потом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Виртуальный браузер, анонимайзер.
Для анонимного серфинга, нужен серверный модуль, платформа по выбору
Unix, Windows
язык тоже неважен.
Основные требования,
поддержка http, https тунелирования, через прокси, скокс 4/5
мультиюзерность, одновременная работа с большим числом серферов
поддержка get/post запросов
поддержка кукисов
коректная обработка яваскрипт
кодирование урл
замена http_refferer
поиск, замена указанного фрагмента хтмл по маске
грабинг проксей с указанного сайта
подстановка отдельного прокси по geoIP для каждого юзера
и несколько других фич
все или почти все уже реализовано
в таких проектах как:
http://proxymizer.sourceforge.net/
http://www.jmarshall.com/tools/cgiproxy/
http://sourceforge.net/projects/poxy/
http://bcable.net/project.php?surrogafier
http://www.phphantom.com/scripts.html
Просьба писать специалистам работавших с подобным софтом, которые
четко представляют механизм реализации, а так же срок исполнения.
Время выполнения заказа будет разбито на этапы, по истечении которых
вы предоставляете отчет и демо проделанной работы на вашем сервере.
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