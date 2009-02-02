Виртуальный браузер, анонимайзер.

Для анонимного серфинга, нужен серверный модуль, платформа по выбору

Unix, Windows

язык тоже неважен.

Основные требования,

поддержка http, https тунелирования, через прокси, скокс 4/5

мультиюзерность, одновременная работа с большим числом серферов

поддержка get/post запросов

поддержка кукисов

коректная обработка яваскрипт

кодирование урл

замена http_refferer

поиск, замена указанного фрагмента хтмл по маске

грабинг проксей с указанного сайта

подстановка отдельного прокси по geoIP для каждого юзера

и несколько других фич

все или почти все уже реализовано

в таких проектах как:

http://proxymizer.sourceforge.net/

http://www.glype.com/

http://www.jmarshall.com/tools/cgiproxy/

http://sourceforge.net/projects/poxy/

http://bcable.net/project.php?surrogafier

http://www.phphantom.com/scripts.html

Просьба писать специалистам работавших с подобным софтом, которые

четко представляют механизм реализации, а так же срок исполнения.

Время выполнения заказа будет разбито на этапы, по истечении которых

вы предоставляете отчет и демо проделанной работы на вашем сервере.