Видеопроект - типа Smotri.com

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки276 просмотров
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Основные функции:

- загрузка видео ( + HD )

- трансляция видео ( с вебкамер и прочих камер) по расписанию + оффлайн трансляции (вещание видео с сервера)

- редактирование видео (склейка, резка + накладка минимальных эффектов – текст + замена звука при необходимости)

- рекламный модуль ( видеореклама в роликах)

- закачка видео с рутуб-ютуб и прочих на наш сервер

- возможность скачивание видеоролика

- запись видео со своей веб-камеры

- статистика о сайту и видеорекламе

- создание пользователями своих каналов с возможностью кастомизации дизайна страницы

- принудительное добавление к каждому видео заставки ( при скачивание ролика, наша заставка будет вклеяна в видео)

- мультиязычность

- админка + web2 скрипты для удобства

Дизайн готов. Сервер есть.

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15 лет назад
Delic
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
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