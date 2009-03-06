Создание парсера

$50
Веб-программированиеЗавершен9 заявок251 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен парсер для сбора информации(техническое описание + фотографии) по определённым ссылкам.

В определённый тегах.

сборка будет производиться на market.yandex.ru

Я создаю сам TXT файл ссылками.

Экспорт идёт в базу данных например в mysql,

список категорий и т.п. тоже сохраняется в форме консолидации.

Программа простая.

Смотрите приложение.

Посредники - не интересуют.

15 лет назад
netoro
43 годаЭстония
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
vladmax
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$70
1 день
Работу сделал хорошо. Понял без объяснений то что мне надо. Если что, буду обращяться ещё.
Отличные впечатления о Дмитрие как о заказчике. разумная гибкость в требованиях и последовательность в договоренностях. скурпулезность но и ответственность к полномочиям заказчика. буду рад продолжить сотрудничество.