Парсинг сайтов

Нужно спарсить и залить категории вместе с товарами с двух сайтов для скрипта интернет-магазина shopcms.

До этого парсился для этого же интернет магазина один сайт таким образом:

я добавил категории в свой магазин, прогер потом прописал соответствия в бд, потом импортировал базу, залил картинки и все. мне нужна подобное

Указывайте Ваши цены за парсинг 2х сайтов. Чем дешевле, тем лучше.