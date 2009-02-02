Парсинг сайтов

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок308 просмотров
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Нужно спарсить и залить категории вместе с товарами с двух сайтов для скрипта интернет-магазина shopcms.

До этого парсился для этого же интернет магазина один сайт таким образом:

я добавил категории в свой магазин, прогер потом прописал соответствия в бд, потом импортировал базу, залил картинки и все. мне нужна подобное

Указывайте Ваши цены за парсинг 2х сайтов. Чем дешевле, тем лучше.

15 лет назад
rabotareferat
Сергей 
42 годаРоссия
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