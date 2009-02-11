Вывод графиков

Веб-программированиеЗавершен10 заявок273 просмотра
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Нужен скрипт который налету создает картинку и вставляет ее в тело выводящегося HTML.

Картинка - график построенный по набору значений. Внешний вид примерно как в статистике www.liveinternet.ru или alexa.com В качестве входных данных передаются массивы значений (х,у), возможно подписи к сетке графика, а также цвета линий и толщина, а также диапазон и шаг сетки. Данные гтовит скрипт на PHP

15 лет назад
librarian
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Dizzyco
Андрей 
54 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
$45
4 дня
Скрипт получился полностью функциональный, выполняюший все необходимые задачи в полном соответсвии с техническим заданием. Можно также отметить хорошие коментарии внутри тела скрипта и отсутсвие ошибок при тестовых запусках. полностью доволен сотрудничеством.
Человек, ценящий чужой труд и заслуживающий доверия. Поощряет творческий подход. Способен, достаточно ясно, сформулировать нестандартную задачу.
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