Вывод графиков

Нужно спарсить и залить категории вместе с товарами с двух сайтов для скрипта интернет-магазина shopcms. До этого парсился для этого же интернет магазина один сайт таким образом: я добавил категории в свой магазин, прогер потом ...
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Нужен скрипт который налету создает картинку и вставляет ее в тело выводящегося HTML.
Картинка - график построенный по набору значений. Внешний вид примерно как в статистике www.liveinternet.ru или alexa.com В качестве входных данных передаются массивы значений (х,у), возможно подписи к сетке графика, а также цвета линий и толщина, а также диапазон и шаг сетки. Данные гтовит скрипт на PHP
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