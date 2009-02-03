Скрипт заказа и каталог

Создание форум модуля для готового сайта заказчика в среде Asp.Net 2, 3, 3.5 MS SQL на языке с#. Тз прикреплено. Html верстка произведена. Модуль авторизации необходимо использовать стандартный из asp.net. Пожалуйста приготовьте примеры или готовые работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем Добрый День!
Мне нужно ,чтобы кто то сделал.
Скрипт "Заказа".
1)Человек выбирает товар или услуги , делает заказ, оформляет( форма).
2) а)дальше ему высвечивает заказ выполнен или в обработке и высылается на его e-mail (Смотрите Доп.)
б) в специальную админку(но подобе) приходит заказ и вся информацию о нем и параллельно высылается таже самая информация ему на e-mail
Дополнения: Желательно чтобы еще учитывалось количество заказов, может какие-нибудь постоянные клиенты , ну и так по мелочи. И желательно в пункте 2)а заказчику высылался PDF-заказа
Скрипт каталога.
-Отображение товара или услуги(Добавление , Изменение)
-Категории и подкатегории
-Несколько полей
-Фото
-И отзывы о услуги или товаре
- Рейтинг (если возможно)
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