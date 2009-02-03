Скрипт заказа и каталог

Всем Добрый День!

Мне нужно ,чтобы кто то сделал.

Скрипт "Заказа".

1)Человек выбирает товар или услуги , делает заказ, оформляет( форма).

2) а)дальше ему высвечивает заказ выполнен или в обработке и высылается на его e-mail (Смотрите Доп.)

б) в специальную админку(но подобе) приходит заказ и вся информацию о нем и параллельно высылается таже самая информация ему на e-mail

Дополнения: Желательно чтобы еще учитывалось количество заказов, может какие-нибудь постоянные клиенты , ну и так по мелочи. И желательно в пункте 2)а заказчику высылался PDF-заказа

Скрипт каталога.

-Отображение товара или услуги(Добавление , Изменение)

-Категории и подкатегории

-Несколько полей

-Фото

-И отзывы о услуги или товаре

- Рейтинг (если возможно)