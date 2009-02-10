Переделать сайт.

Веб-программированиеЗавершен35 заявок393 просмотра
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Надо переделать сайт http://www.savejob.ru.

Сделать на нормальном движке.

Улучшить дизайн.

15 лет назад
savejob
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
XaNDeR_KeYG
Евгений 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$100
2 дня
Сделал все в срок. Молодец. Обращусь еще.
Отличный заказчик. Четко объяснил что требуется. Оплатил сразу поле сдачи проекта. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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