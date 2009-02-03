Нужен редирект pop-traf.com

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен сделать редирект попандера http://pop-traf.com/ (спрятать от поисковиков)

15 лет назад
shtirlic_80
Alex Ion 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание форумa

    $250

    Создание форум модуля для готового сайта заказчика в среде Asp.Net 2, 3, 3.5 MS SQL на языке с#. Тз прикреплено. Html верстка произведена. Модуль авторизации необходимо использовать стандартный из asp.net. Пожалуйста приготовьте примеры или готовые работы ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание модуля для VamShop

    $50

    Нужно написать модуль. Фильтр товаров по атрибутам. Живой пример фильтра http://techhome.ru/catalog.asp?s=10&amp;t=311&amp;sm=e&amp;m=s&amp;so=4&amp;or=d&amp;r=10. В админки выбираются атрибуты для категории "Ноутбуки" при входе в категорию отображается фильтр. У фильтра должен быть свой шаблон. Выводиться должен как переменной, также ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт, который будет показывать url flv роликов

    $20

    Необходимо написать скрипт для сервиса http://www.megaporn.com, которые будет отображать урл ролика для скачивания. Например в скрипте я указываю урл http://www.megaporn.com/video/?v=ka93h8xg а он мне отдает прямой урл на скачивание flv ролика

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка-программинг сайта

    Известному казанскому журналу необходим редизайн существующего сайта. Так что бы, не стыдно было поместить в ваше портфолио и нам в инете показывать! контакты 526540, 2495-250, с 4 февраля необходима личная встреча, так что рассматриваются веб программисты Казани!

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт заказа и каталог

    $200

    Всем Добрый День! Мне нужно ,чтобы кто то сделал. Скрипт "Заказа". 1)Человек выбирает товар или услуги , делает заказ, оформляет( форма). 2) а)дальше ему высвечивает заказ выполнен или в обработке и высылается на его e-mail (Смотрите Доп.) б) в ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка парсера для интернет-магазина

    $100

    Здравствуйте, уважаемые. Имеется файл csv, в котором есть столбик с названием товара, его ценой, производителем, ссылкой на карточку товара (http://www.s3.ru/price/?price_item=C0020628). Из карточки товара нужно стащщить: -Все большие фото, сложить их в папочку отдельную, в csv записать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание генератора блогов на WP из контента

    $100

    Требуется создание генератора готового контента для CMS WordPress 1) Создание сателлитов простое, я выделаю например в ворде контент: Например, что бы генератор создал Категорию я в ворде ёё должен выделить как Заголовок 1, название записи, как ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Модуль для ShopCMS

    $80

    Нужно реализовать модуль для ShopCMS 3.0 RC2 задача состоит в следующем: Есть прайс листы в формате .xls нужно что бы информация этих прайсов сверялась с информацией на сайте (товары) Примерные действия скрипта: 1. выбор категории (одной или несколько) 2. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад