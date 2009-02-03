Скрипт, который скачивает почту и выполняет

Скрипт должен каждую минут скачивать письма и выдирать от туда нужную информацию

работать может в кроне

почту выдирать по pop3

а потом по прокси кликает по ссылкам в письмах

так же должен быть файл с приоритетами

если в сылках есть параметр то обратываются они