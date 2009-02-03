PHP программирование сайта-каталога фитнес клубов

Скрипт должен каждую минут скачивать письма и выдирать от туда нужную информацию работать может в кроне почту выдирать по pop3 а потом по прокси кликает по ссылкам в письмах так же должен быть файл с приоритетами если в сылках есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать программный комплекс сайта на распространённой платформе + PHP + MySQL(innoDB) + Javascript + CSS + XHTML + Google Maps API. Имеется толковое техническое задание на сайт, в течение месяца будет свёрстан дизайн страниц.
Сайт – каталог фитнес клубов и прочих спортивных учреждений, в основу положена Google карта.
От вас требуется опыт работы, подкреплённый кодом, часть которого можете выслать. Пишите в своём предложении кратко чем приходилось заниматься, на чём и как написали свои работы, какими технологиями владеете. Чем больше тематической информации, тем лучше.
Платформа для сайта должна быть широко распространённой и актуальной. Отлично если у вас есть опыт работы с несколькими CMS и вы действительно знаете что лучше и в каком случае – напишите мне об этом.
Кандидатам вышлю полное ТЗ для оценки стоимости и срока разработки.
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