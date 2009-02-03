PHP программирование сайта-каталога фитнес клубов

Веб-программированиеЗакрыт20 заявок630 просмотров
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Нужно разработать программный комплекс сайта на распространённой платформе + PHP + MySQL(innoDB) + Javascript + CSS + XHTML + Google Maps API. Имеется толковое техническое задание на сайт, в течение месяца будет свёрстан дизайн страниц.

Сайт – каталог фитнес клубов и прочих спортивных учреждений, в основу положена Google карта.

От вас требуется опыт работы, подкреплённый кодом, часть которого можете выслать. Пишите в своём предложении кратко чем приходилось заниматься, на чём и как написали свои работы, какими технологиями владеете. Чем больше тематической информации, тем лучше.

Платформа для сайта должна быть широко распространённой и актуальной. Отлично если у вас есть опыт работы с несколькими CMS и вы действительно знаете что лучше и в каком случае – напишите мне об этом.

Кандидатам вышлю полное ТЗ для оценки стоимости и срока разработки.

PHP
15 лет назад
amalitsky
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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