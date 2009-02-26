Скрипт Donation Bar'a

Нужно написать вариацию на тему Donation Bar’a – списка «спонсоров» сайта.

Ссылка пользователя появляется в Баре автоматически после оплаты через WM.

Примерный алгоритм при стоимости ссылки 1 доллар и количестве мест в баре=10:

1). Посетитель самостоятельно добавляет ссылку, указывает url, title, анкор ссылки и свой e-mail для связи. Оплачивает, например, 1 доллар, - и ссылка появляется в баре.

2). Когда размещается следующая ссылка – остальные смещаются на одну страницу вниз.

Т.е. новая становится первой, первая – второй и т.д.

Ссылка с десятого места из бара исчезает. Но указанное количество «исчезнувших» ссылок должны быть доступны на отдельной странице. Например, если указано что

25 «опущенных» ссылок должны быть на этой странице – то наша ссылка, которая вылетела из топ-10 занимает первую строчку в топе-25. А последняя из топа-25 исчезает уже навсегда.

Важно!

Т.к. пользователь вводит информацию самостоятельно – организовать проверку вводимый данных (дырок мне не нужно оставлять)

Ограничение на количество символов в анкоре тоже должно присутствовать.

У админа должна быть возможность удалить непонравившуюся ему ссылку.

База ссылок (url, title, анкор, мыло разместившего) должна находиться в текстовом файле, а не всяких там MySQL.

Должна быть возможность оплаты не только в WMZ, но и в WMR.

Стоимость в WMR определяется автоматически. (Парсим курс и переводим).

Конфиг:

В конфиге задаются:

Планка – стоимость места.

Количество ссылок в баре.

Количество ссылок на странице для «опущенных»

Ограничение длины анкора ссылки.

Платёжные реквизиты.

Вызов:

Не должно быть привязки ни к какому движку.

Я должен инклудить скрипт в нужное мне место.

А в месте, где хочу выводить бар например вызывать функцию вывода бара:

И соответственно на странице для опущенных:

Для подумать и почитать:

http://seomoney.org.ua/donationbar/ Вот тут есть скрипт, который можно взять за основу. Совпадение функционала – 70%

Версию 2.0. и файл с готовым парсингом курса качаем в архиве.