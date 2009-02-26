Скрипт Donation Bar'a

Готов дизайн и структура проекта. Нужна автоматизация (регистрация и авторизация пользователей, добавление объявлений, поиск и фильтрация, пакетная закачка фотографий, управление банерами, управление контентом). Без заполнения, только шаблоны. В дальнейшем техническая поддержка портала.
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Нужно написать вариацию на тему Donation Bar’a – списка «спонсоров» сайта.
Ссылка пользователя появляется в Баре автоматически после оплаты через WM.
Примерный алгоритм при стоимости ссылки 1 доллар и количестве мест в баре=10:
1). Посетитель самостоятельно добавляет ссылку, указывает url, title, анкор ссылки и свой e-mail для связи. Оплачивает, например, 1 доллар, - и ссылка появляется в баре.
2). Когда размещается следующая ссылка – остальные смещаются на одну страницу вниз.
Т.е. новая становится первой, первая – второй и т.д.
Ссылка с десятого места из бара исчезает. Но указанное количество «исчезнувших» ссылок должны быть доступны на отдельной странице. Например, если указано что
25 «опущенных» ссылок должны быть на этой странице – то наша ссылка, которая вылетела из топ-10 занимает первую строчку в топе-25. А последняя из топа-25 исчезает уже навсегда.
Важно!
Т.к. пользователь вводит информацию самостоятельно – организовать проверку вводимый данных (дырок мне не нужно оставлять)
Ограничение на количество символов в анкоре тоже должно присутствовать.
У админа должна быть возможность удалить непонравившуюся ему ссылку.
База ссылок (url, title, анкор, мыло разместившего) должна находиться в текстовом файле, а не всяких там MySQL.
Должна быть возможность оплаты не только в WMZ, но и в WMR.
Стоимость в WMR определяется автоматически. (Парсим курс и переводим).
Конфиг:
В конфиге задаются:
Планка – стоимость места.
Количество ссылок в баре.
Количество ссылок на странице для «опущенных»
Ограничение длины анкора ссылки.
Платёжные реквизиты.
Вызов:
Не должно быть привязки ни к какому движку.
Я должен инклудить скрипт в нужное мне место.
А в месте, где хочу выводить бар например вызывать функцию вывода бара:
И соответственно на странице для опущенных:
Для подумать и почитать:
http://seomoney.org.ua/donationbar/ Вот тут есть скрипт, который можно взять за основу. Совпадение функционала – 70%
Версию 2.0. и файл с готовым парсингом курса качаем в архиве.
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