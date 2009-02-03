Автомобильный портал

Веб-программированиеЗакрыт27 заявок316 просмотров
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Готов дизайн и структура проекта. Нужна автоматизация (регистрация и авторизация пользователей, добавление объявлений, поиск и фильтрация, пакетная закачка фотографий, управление банерами, управление контентом). Без заполнения, только шаблоны. В дальнейшем техническая поддержка портала.

15 лет назад
dvnovikov
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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