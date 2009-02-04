Требуется перенести галерею (javascript)

Функционал каталогов простой - добавление объекта в каталог, отображение параметров объекта и несложный поиск. Каталоги на двух страницах очень похожи друг на друга и отличаются несколькими параметрами. Мы постарались максимально подробно описать структуру каталогов, чтобы Вам было удобно.