Доработать флеш

Веб-программированиеЗавершен20 заявок969 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно в существующий флеш написать скрипты для перехода на страницы второгго уровня.

15 лет назад
Elena77
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
ARS
33 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Быстро и четко сделал нужную работу. никаких претензий,работа выполнена идеально.