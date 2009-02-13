Редактирование модуля Virtuemart 1.1.x для Joomla

Одним из двух способов надо добавить возможность загрузки файлов при оформлении заказа.

1.

Основное.

Создать дополнительный шаг заказа, где заказчик сможет добавлять свои файлы (преимущественно фотографии). При этом загруженные фотографии должны отображаться сразу же после загрузки на этом же шаге + возможность добавлять еще. Файлы должны загружаться на сервер в папку, имеющую имя по номеру заказа.

Дополнительное.

К каждой фотографии возможность добавить услугу из категоий, созданных в Virtuemart.

2.

На одном из шагов процесса заказа добавить поле загрузки файлов в папку, имеющую имя по номеру заказа.

Интересует следующее:

Сроки и сумма, если заказывать 1 Основное; 1 Основное + Дополнительное; 2?