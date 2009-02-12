Требуется помощь в настройке socialengine

Нужно настроить поля для ввода информации на подобии сайта вконакте.

Если в БД не существует для выбора нужной страны, то в поле должна быть возможность вписать новую страну, после проверки этой записи админом, вносится в базу со всеми списками городов.

Такая же процедура с городом, учебными заведениями, местах отдыха и пр.

Нужны все поля которые вконтакте.

Может база вбитая у кого есть со странами, городами, и другой инфой? Куплю!

Нужен так же плагин для видео, куплю.

ICQ: 191685869