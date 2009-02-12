Нужен движок хостинг блогов

Нужен движек хостинг блогов.

Оптимизированый под поисковики с возможностью ставится как на под домен так и в корень.

Минимальные нагрузки на сервер!

Приветствуются сделанные работы (показать пример)

Фришные или нуленные не предлагать (все пересмотрено)