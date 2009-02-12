=) Обновление заказа, который сам вбиваешь в админке, выходит ошибка Mysql, попробовать исправить =) Убрать у новостей счетчик просмотров =) Товары аналоги =) При отправке сообщений по форме вопросов, указывать, что неверно набран номер (если он ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется полная настройка интернет-магазина Koobi.
Так же нужно сделать вывод товаров где профиль и доп информация товара будет переключатся во вкладках, без перезагрузки страницы. Примерно по тому же принципу, как описано здесь http://www.wordpressplugins.ru/posts/posttabs.html
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