Срипт биржи ссылок

Есть заинтересованность в приобретении готового скрипта биржи ссылок как есть. То есть речь идет не о разработке приложения, а о покупке у вас (если вы ранее разрабатывали такое приложение) биржи ссылок.

Прежде всего интересует функционал системы и цена, по которой вы готовы отдать скрипт.