Интерактивная карта местности

Нужно сделать простую HTML страничку с реализованным скриптом от http://api.yandex.ru/maps/. Это не сложно. Но мне надо постоянно добавлять новые объекты на эту карту, и не владея навыками web-программирования прошу Вас реализовать некоторые идеи за умеренную ...