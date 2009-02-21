Java-скрипт - ошибка в меню.

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Сайт www.korobeinik.com, есть скрипт-меню - каталог замков. Из-за скрипта появляется сообщение в эксплорере - сценарий этой страницы замедляет работу IE. В Foxe и Опере все работает отлично. Необходимо оптимизировать скрипт под IE. Жду Ваших предложений. Цена договорная.(Будет согласовываться с начальством) 8-926-821-22-56. i-c-q: 321(-)645(-)873 mail: daa81(собака)bk.ru
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