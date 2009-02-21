Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
16 лет назад
jQuery
Всё сделано быстро и так как надо. Рекомендую как специалиста и честного Человека с большой буквы.
Ответный отзыв
I don't remember but everything was good
$10
10 баллов
16 лет назад
Java
Спасибо за квалифицированный подход к делу! Все сделано быстро, качественно и видно что человек не первый день работает в этой области.. Цена откровенно говоря дешевая.. Советую..
Ответный отзыв
Заказчик очень хороший. Оказал высокую степень доверия. Деньги заплатил полностью и без лишних проблем - все как договаривались. С Андреем приятно сотрудничать, тем более чувтсвуется, что человек знает, чего он хочет от исполнителя.
Веб-программирование
2 отзыва
от $10
от 1 дня
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