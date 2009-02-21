aursuinboxru

Александр Урсу aursuinboxru

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

DevOps

Отзывы заказчиков

inetart
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Поправить jquery скрипт.
jQuery
Всё сделано быстро и так как надо. Рекомендую как специалиста и честного Человека с большой буквы.
I don't remember but everything was good
Ответный отзыв
AndRu4a
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Java-скрипт - ошибка в меню.
Java
Спасибо за квалифицированный подход к делу! Все сделано быстро, качественно и видно что человек не первый день работает в этой области.. Цена откровенно говоря дешевая.. Советую..
Заказчик очень хороший. Оказал высокую степень доверия. Деньги заплатил полностью и без лишних проблем - все как договаривались. С Андреем приятно сотрудничать, тем более чувтсвуется, что человек знает, чего он хочет от исполнителя.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $10
от 1 дня
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