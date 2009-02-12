Нужна помощь по галерее под джумлу 1.0

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Веб-программированиеЗавершен3 заявки160 просмотров
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15 лет назад
del_liero
Валерия 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
nikitagon
Никита 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$1
1 день
Отличный специалист,сразу помог,предложив нужный вариант. Рекомендую к сотрудничеству.
Быстро договорились об условиях работы, никаких проблем не было. Ответственный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
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