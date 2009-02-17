Скрипт php+ajax.

Веб-программированиеЗавершен12 заявок215 просмотров
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Задание.

Надо написать скрипт, который принимает данные из формы, выдаёт пользователю номер, записывает данные в БД. После этого из админки модератор рассылает письма с данными из формы, а пользователю отчёт о проделанной работе.

Бюджет 1000 рублей.

Оплата Яндекс.Деньги

Сроки 1 день.

PHPAjax
15 лет назад
inetart
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
hand-made
Андрей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$30
1 день
Высококвалифицированный специалист. Быстро, качественно, без вопросов. Советую всем.
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Приятно было работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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