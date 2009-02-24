Создание скрипта для смены изображений и текста

Веб-программированиеЗавершен4 заявки237 просмотров
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Необходимо написать скрипт реализующий смену изображений и текста как это сделано на сайте http://www.bestpersons.ru. Должна быть возможность изменения размера области отображения информации (слайда) как по высоте таи и по ширине (не в run-time, а просто в теле скрипта). Кол-во слайдов не должно быть ограничено.

На указанном сайте использована библиотека jQuery которая имеет ограничение на работу с браузерами, в частности IE ниже 6.0, Safari ниже версии 3.0, Opera ниже 9.0, FF ниже 3.0. Поэтому перед отображением информации необходимо проверять тип браузера и если он не поддерживается библиотекой выводить заглушку в виде картинки заданного размера. Работу необходимо протестировать как на браузерах поддерживаемых библиотекой, так и на браузерах ею не поддерживаемых.

15 лет назад
leonidus
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
omice
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$30
1 день
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