Создание скрипта для смены изображений и текста

Необходимо написать скрипт реализующий смену изображений и текста как это сделано на сайте http://www.bestpersons.ru. Должна быть возможность изменения размера области отображения информации (слайда) как по высоте таи и по ширине (не в run-time, а просто в теле скрипта). Кол-во слайдов не должно быть ограничено.

На указанном сайте использована библиотека jQuery которая имеет ограничение на работу с браузерами, в частности IE ниже 6.0, Safari ниже версии 3.0, Opera ниже 9.0, FF ниже 3.0. Поэтому перед отображением информации необходимо проверять тип браузера и если он не поддерживается библиотекой выводить заглушку в виде картинки заданного размера. Работу необходимо протестировать как на браузерах поддерживаемых библиотекой, так и на браузерах ею не поддерживаемых.