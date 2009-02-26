Доработка сайта

Есть сайт http://cyberlife.com.ua стоит на движке ДЛЕ 7 нуленый !Есть определенное количество модулей которые уже прикрепили к сайту но не прикрепили к шаблону ! Вот как бы и все задание прикрепить модули к шаблону !

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