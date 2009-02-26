Доработка сайта

Веб-программированиеЗавершен4 заявки200 просмотров
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Есть сайт http://cyberlife.com.ua стоит на движке ДЛЕ 7 нуленый !Есть определенное количество модулей которые уже прикрепили к сайту но не прикрепили к шаблону ! Вот как бы и все задание прикрепить модули к шаблону !

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15 лет назад
Ruslan289
Руслан 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
zverev
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Ответственный человек ! Выполнил быстро, качественно, не дорого ! Советую !
Хороший заказчик, всем советую, предложил дальнейшее сотруднечество :)
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