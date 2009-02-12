Срздание информеров валюты

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок174 просмотра
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Вобщем так. Есть сайт http://finance.i.ua там есть информеры валют, нужно сделать тоже самое и на моем сайте http://ukr-firma.com/currency вот тут таблица уже есть и тоже надо будет сделать страничку с информерами где люди выбирают банки, палитру счетчика и потом получают код для установки на своем сайте.

Сколько будет стоить и сроки???

15 лет назад
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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