Скрипт покупки игровой валюты

$60
Веб-программированиеЗавершен6 заявок309 просмотров
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Добрый вечер есть сайт _http://dealer.zxs.ru/

сюда нужно прикрутить онлайн продажу игровой валюты через вебмани (вмр,вмз,вме,вму) -есть персональный атестат.(если есть возможность прикрутить ещё систему оплаты, то гуд) Есть дилерка, через дилерку можно переводить платину на счета игроков, так вот надо сделать, чтобы при покупке платины(оплате товара) она сразу перечислялась на счёт игрока.

Желательно сделать, чтобы оплачивать можно было в разных валютах, но на кошелёк приходила оплата в вмз. т.е. моментальный обмен был.

15 лет назад
zxsru
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
goacher
Олег 
35 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$60
2 дня
Заказ сделан быстро, в течение одного дня, отличный программист, советую :)
Отличный заказчик. Сразу же после выполнения работы была произведена оплата в полном объеме. вся работа велась на хостинга заказчика - поэтому я могу еще сказать что очень честный человек. Всем советую!
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