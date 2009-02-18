Скрипт покупки игровой валюты

Добрый вечер есть сайт _http://dealer.zxs.ru/

сюда нужно прикрутить онлайн продажу игровой валюты через вебмани (вмр,вмз,вме,вму) -есть персональный атестат.(если есть возможность прикрутить ещё систему оплаты, то гуд) Есть дилерка, через дилерку можно переводить платину на счета игроков, так вот надо сделать, чтобы при покупке платины(оплате товара) она сразу перечислялась на счёт игрока.

Желательно сделать, чтобы оплачивать можно было в разных валютах, но на кошелёк приходила оплата в вмз. т.е. моментальный обмен был.