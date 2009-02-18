Скрипт покупки игровой валюты

Пока прошу только оценить стоимость. Необходимо сделать модуль (лучше отдельную сборку с методами) аутентификации пользователей. Под аутентификацией понимается регистрация, авторизация, напоминание пароля, проектирование базы данных под модуль. База данных - MS SQL 2008. Сам модуль ...
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Добрый вечер есть сайт _http://dealer.zxs.ru/
сюда нужно прикрутить онлайн продажу игровой валюты через вебмани (вмр,вмз,вме,вму) -есть персональный атестат.(если есть возможность прикрутить ещё систему оплаты, то гуд) Есть дилерка, через дилерку можно переводить платину на счета игроков, так вот надо сделать, чтобы при покупке платины(оплате товара) она сразу перечислялась на счёт игрока.
Желательно сделать, чтобы оплачивать можно было в разных валютах, но на кошелёк приходила оплата в вмз. т.е. моментальный обмен был.
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