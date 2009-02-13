Сделать просто пример баннера как на сайте... http://prison-break.ucoz.ru/ вверху самом который при наведении раскрывается.

от Вас нужен код рабочий

- фон видимого баннера xxxxxx, сперва иконка идет 16x15 потом текст ( потом выравнивае по правой стороне - идет ссылка и рядом такая же кнопка закрыть )

- фон баннера yyyyyyyy который раскрывается уже отличный от верхнего сперва иконка идет 16x15 уже не такая как вверху потом текст

В общем нужен просто пример шаблон.