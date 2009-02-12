Скрипт проверки занятости имен почтоых ящиков.

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок188 просмотров
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Написать скриптик для автоматической проверки на зарегистрированность почтовых ящиков на mail.ru

проверка начная от 1 символа до 14 по комбинациям букв от "a" до "z" и цифр от "0" до "9"

с выдачей результата - список зарегистрированных.

только для mail.ru

бюджет - ваш.

сроки - любые.

15 лет назад
DaliMersault
Вв 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва