Написать скрипт для импорта известного PDF в DLE

Есть PDF файл, который при экспорте в HTML расставляет сверху документа ссылки на якоря по тексту. Необходимо чтобы ссылки стали разделами, а якоря - страницами уже в базе DLE. Плюс сохранились изображения на тех местах где они есть сейчас.

Ваши сроки и цена.

к сожалению, PDF приложить не могу ибо велики для формы.