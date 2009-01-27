keda

Кеды Группа keda

 
38 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
kartushow
Дмитрий 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
$15
10 баллов
15 лет назад
Верстка шаблона сайта из PSD. 500 руб.
С человеком легко работать. Нет проблем с оплатой. Рекомендую!
Работу сделано на "отлично", нет замечаний. Рекомендую!
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