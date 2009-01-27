4 однотипных сайта (уже существующих) перевести на joomla с полным сохранением внешнего вида и контента (контент только вид, сам контент переносить не надо). Любой доступ к сайтам есть. Ваша стоимость и сроки. адреса сайтов в ...
- Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $25
Есть локальная версия старого сайта, перенести недостающий контент на новый сайт. 1-2 дня.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $1500
Описание задачи: необходима программа с возможностью запустить видео (аудио) и в том же окне печатать текст. Плюс возможность делать скриншоты с видео (горячими клавишами) которые автоматически вставляются в текст. Настройка параметров вывода напечатанного текста и ...Прикладное ПО38 заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
Требования: высокая скорость печати (план 80 000 знаков в день), русский язык свободный график, местоположение неважно, оплата по факту выполненной работы за каждую 1000 знаков *Примечание: приветствуются лица с ограниченной свободой передвижения (сидячие инвалиды). В виде бонуса ...Наполнение сайтов45 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Сверстать из PSD супер кроссбраузерно с установкой на движок, по ТЗ. + настройка DLE под данный шаблонHTML-верстка12 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть PDF файл, который при экспорте в HTML расставляет сверху документа ссылки на якоря по тексту. Необходимо чтобы ссылки стали разделами, а якоря - страницами уже в базе DLE. Плюс сохранились изображения на тех местах ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходимо интегрировать существующую базу пользователей IPB 2.3.6 (500 пользователей) в DLE 7.5 сроки не так важно. так же настроить вывод mp3 плеера в постах. ваша цена и сроки?Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
500 рублей. 2 дня Яндекс деньги Кроссбраузерность, CSS,HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад