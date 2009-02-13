PHP - Magento Commerce

Необходим модуль(и) позволяющие рассылать инвайты по контактам пользователя (извлекаемым из учетной записи мейла, мессенджера) Яркий пример того, что требуется – система инвайтов Twitter`а, которая заключается в следующем: 1. пользователь указывает свой логин и пароль на gmail.com 2. система ...
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Привіт,
Я ищу досвідченого PHP програміста для розробки нових шаблонів Magento Commerce (http://www.magentocommerce.com/) Крім того, я вже дизайнер графіки.
Ідеальний кандидат повинен мати:
- Magento торгівля знаннями
- Не менше 3 років досвіду програмування PHP
- Поставка в строк
- Англійська тільки
Плата за послугу буде здійснюватися PayPal, як тільки проект буде завершено. Звичайно, якщо наша співпраця буде добре у мене багато інших проектів робити.
Якщо у Вас виникли питання, будь ласка, черкніте мені листа за адресою: [email protected]
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