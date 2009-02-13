PHP - Magento Commerce

Веб-программированиеЗакрытнет заявок144 просмотра
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Привіт,

Я ищу досвідченого PHP програміста для розробки нових шаблонів Magento Commerce (http://www.magentocommerce.com/) Крім того, я вже дизайнер графіки.

Ідеальний кандидат повинен мати:

- Magento торгівля знаннями

- Не менше 3 років досвіду програмування PHP

- Поставка в строк

- Англійська тільки

Плата за послугу буде здійснюватися PayPal, як тільки проект буде завершено. Звичайно, якщо наша співпраця буде добре у мене багато інших проектів робити.

Якщо у Вас виникли питання, будь ласка, черкніте мені листа за адресою: [email protected]

PHPMagento
15 лет назад
seves
NaN летПольша
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад