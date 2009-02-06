Модуль-форма доставки VirtueMART под Joomla 1.0

Т.е. человек зайдя на сайт должен ввести производителя своего авто, модель, год выпуска, объем двигателя и модификацию и желаемый радиус (радиус должен показывать только те что реально можно поставить на машину. например: R13 - R16 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать модуль для VirtueMART под Joomla 1.0
В этом модуле сделать так чтобы любую текстовую информацию(текст описаний, цены-числа) возможно было изменять(через формы).
Пункты можно было просто отключать.
Для более точного определения функционала на сайте где он реализован (он там правда на другом движке).
http://www.micronica.com.ua/shop/register по этой ссылке зарегистрироваться и попробовать то что мне нужно.
Исполнителя вижу это тот человек который:
- имеет опыт создания компонентов, модулей под Joomla 1.0;
- у которого есть портфолио по созданию модулей, компонентов.
Более подробно смотрите в приложении.
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