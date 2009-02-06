Модуль-форма доставки VirtueMART под Joomla 1.0

Нужно разработать модуль для VirtueMART под Joomla 1.0

В этом модуле сделать так чтобы любую текстовую информацию(текст описаний, цены-числа) возможно было изменять(через формы).

Пункты можно было просто отключать.

Для более точного определения функционала на сайте где он реализован (он там правда на другом движке).

http://www.micronica.com.ua/shop/register по этой ссылке зарегистрироваться и попробовать то что мне нужно.

Исполнителя вижу это тот человек который:

- имеет опыт создания компонентов, модулей под Joomla 1.0;

- у которого есть портфолио по созданию модулей, компонентов.

Более подробно смотрите в приложении.