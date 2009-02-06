Платежи по смс и вебмани на перле

Нужен скрипт по продаже фильмов за смс типа www.filmplus.ru!!!!!желательно готовые решение!!!!пишите цену!!!! контакты : icq - 489-951-429 email - [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте необходимо сделать на перле платежи по смс и вебмани , плюс партнерку по оплате за скачивания
Интересует уровень цен и сроки.
Заинтересован в общении только с теми у кого уже есть подобный опыт.
Отписываться ТОЛЬКО здесь. Все предложения скрыты для остальных.
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