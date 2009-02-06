Платежи по смс и вебмани на перле

На сайте необходимо сделать на перле платежи по смс и вебмани , плюс партнерку по оплате за скачивания

Интересует уровень цен и сроки.

Заинтересован в общении только с теми у кого уже есть подобный опыт.

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