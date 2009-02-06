Доработка багов

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок188 просмотров
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Есть проект, требует определенной доработки. Сайт на SHOPCMS. Список багов и доработок по запросу.

15 лет назад
SOLIGY
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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