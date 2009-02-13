Cкрипт доработать

Доработать скрипт

Скрип готовый просто нужно немного доработать.

1. Самое главное при входе в гос. Закуп присутствуют три ссылки (объявления, решения, архив)

1.1. Ссылка объявление будет будет с датой выставления данного объявления (ссылка создается человеком создающим данную запись).

После входа по ссылке (например закуп продуктов) открывается редактор куда копируются данные с word файла несколько страниц, после копирования должна соответствовать табуляции, таблицы и др.) тут же есть возможность привязки файлов: три файла

При скачивании видно названия файлов.

1.2 Ссылка решения также как и объяления только без привязки файлов.

1.3. Архив (для входа авторизация) виден для оператор и не виден для посетителей (работа архива следующая) после забивки объявления или решения по истечении срока 30 дней, автоматом становиться не видимым посетителя (видимым для оператора) Виден для оператора соответственно после авторизации.