Cкрипт доработать

Требования: хороший опыт - PHP+MySQL, знание CSS, HTML - очень желательно знакомство с CMS Koobi, но не обязательно. Задачи: - настройка cms koobi под задачи сайта и необходимое программирование; - наполнение контентом; - обновление и тех.поддержка существующих сайтов ...
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Доработать скрипт
Скрип готовый просто нужно немного доработать.
1. Самое главное при входе в гос. Закуп присутствуют три ссылки (объявления, решения, архив)
1.1. Ссылка объявление будет будет с датой выставления данного объявления (ссылка создается человеком создающим данную запись).
После входа по ссылке (например закуп продуктов) открывается редактор куда копируются данные с word файла несколько страниц, после копирования должна соответствовать табуляции, таблицы и др.) тут же есть возможность привязки файлов: три файла
При скачивании видно названия файлов.
1.2 Ссылка решения также как и объяления только без привязки файлов.
1.3. Архив (для входа авторизация) виден для оператор и не виден для посетителей (работа архива следующая) после забивки объявления или решения по истечении срока 30 дней, автоматом становиться не видимым посетителя (видимым для оператора) Виден для оператора соответственно после авторизации.
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