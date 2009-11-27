Приватный проект для Biyovskiy Ruslan (lansur)

$300
Веб-программированиеЗавершен1 заявка167 просмотров
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Приватный проект для Biyovskiy Ruslan (lansur)

Программа для личного пользования. Программа на C#

15 лет назад
Natalya56
Наталья 
71 годБельгия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
lansur
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$500
30 дней
Проект выполнен. К сожалению, по срокам выполнения проекта, большая задержка. Поскольку в программе были реализованы функции, ранее не оговоренные в ТЗ, я увеличила оплату исполнителю. Способ оплаты - Western Union. Спасибо за работу.
Приятно удивила сумма вознаграждения, несмотря на значительное увеличение срока реализации проекта. Наталья не изменяет себе. Такой же требовательный, но справедливый и надежный заказчик. Спасибо, Наталья!
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