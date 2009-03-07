Образование:
1989-1994гг. Черновицкий государственный университет
Факультет: математический
Кафедра: МПУиК (математические проблемы управления и кибернетики)
Специальность: программист
Опыт работы:
07.1994 – 2008: ОАО «НЗФ» (Никопольский завод ферросплавов) г. Никополь
Профиль предприятия: металлургия.
Должность: инженер-программист I категории участка АСУ ТП.
Обязанности: Разработка, написание, отладка и внедрение нового ПО. Сопровождение работающего ПО. Для дежурного персонала - разработка инструкций, а также технической документации на внедряемое ПО. Внесение предложений на приобретение программных средств, а также об усовершенствовании работы бюро.
Специализация: Программирование промышленных контроллеров фирм Advantech, Robo (Windows - платформа). Работал с модулями таких известных иностранных производителей как: Advantech (ADAM), ADLink (NuDAM), ICP DAS ( I-7000), TOPS CCC (EX-9000), а также постсоветских производителей L-CARD ( в частности АЦП L-783), MICROL (МИК-21б МИК-25, ИТМ-22), ЭЛЕМЕР (ТМ5103)
Участие в проектах:
-проектирование, разработка и внедрение ПО системы АСКЭР (автоматизированная система контроля электрического режима) ферросплавной печи;
Проектирование, разработка и внедрение ПО системы автоматической загрузки печных бункеров ферросплавной печи;
Создание информационной системы ГОС (газоочистные сооружения)
Личные качества:
- Ответственность
- Целеустремленность
- Аккуратность
- Порядочность
- Без вредных привычек
Профессиональные навыки:
- Visual C#2.0, 3.0;
- Framework 2.0, 3.5;
- ADO.NET;
- ASP.NET;
- LINQ;
- Windows-сервисы;
- Visual C++ (MFC, API);
- протоколы TCP/UDP, IPX;
- Опытный пользователь
- Windows 9x, Windows 2000, Windows XP, Vista;
- MS Office: Word, Excel, Access.
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