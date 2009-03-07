lansur

Руслан Бийовский lansur

 
51 годУкраина/Никополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Образование:

1989-1994гг. Черновицкий государственный университет

Факультет: математический

Кафедра: МПУиК (математические проблемы управления и кибернетики)

Специальность: программист

Опыт работы:

07.1994 – 2008: ОАО «НЗФ» (Никопольский завод ферросплавов) г. Никополь

Профиль предприятия: металлургия.

Должность: инженер-программист I категории участка АСУ ТП.

Обязанности: Разработка, написание, отладка и внедрение нового ПО. Сопровождение работающего ПО. Для дежурного персонала - разработка инструкций, а также технической документации на внедряемое ПО. Внесение предложений на приобретение программных средств, а также об усовершенствовании работы бюро.

Специализация: Программирование промышленных контроллеров фирм Advantech, Robo (Windows - платформа). Работал с модулями таких известных иностранных производителей как: Advantech (ADAM), ADLink (NuDAM), ICP DAS ( I-7000), TOPS CCC (EX-9000), а также постсоветских производителей L-CARD ( в частности АЦП L-783), MICROL (МИК-21б МИК-25, ИТМ-22), ЭЛЕМЕР (ТМ5103)

Участие в проектах:

-проектирование, разработка и внедрение ПО системы АСКЭР (автоматизированная система контроля электрического режима) ферросплавной печи;

Проектирование, разработка и внедрение ПО системы автоматической загрузки печных бункеров ферросплавной печи;

Создание информационной системы ГОС (газоочистные сооружения)

Личные качества:

- Ответственность

- Целеустремленность

- Аккуратность

- Порядочность

- Без вредных привычек

Профессиональные навыки:

- Visual C#2.0, 3.0;

- Framework 2.0, 3.5;

- ADO.NET;

- ASP.NET;

- LINQ;

- Windows-сервисы;

- Visual C++ (MFC, API);

- протоколы TCP/UDP, IPX;

- Опытный пользователь

- Windows 9x, Windows 2000, Windows XP, Vista;

- MS Office: Word, Excel, Access.

Отзывы заказчиков
Natalya56
Наталья 
71 годБельгия
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Внести дополнения в рабочую программу
Работа выполнена достойно. В программе были реализованы функции, ранее не оговоренные в ТЗ, я увеличила оплату исполнителю. Способ оплаты - Western Union. Благодарю за сотрудничество.
С Натальей очень приятно работать. Как всегда - все честно, справедливо, своевременно. Большое спасибо.
Ответный отзыв
Natalya56
Наталья 
71 годБельгия
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$140
10 баллов
12 лет назад
Персонально для Biyovskiy Ruslan (lansur)
Образцовый исполнитель. Рекомендую.
Не в первой выполняю для Натальи работу и как всегда все без сучка и задоринки.
Ответный отзыв
Natalya56
Наталья 
71 годБельгия
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$17
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Biyovskiy Ruslan (lansur)
Образцовый исполнитель. Рекомендую.
Спасибо Наталье. Как всегда - никаких проблем. Все быстро, надежно, честно.
Ответный отзыв
Natalya56
Наталья 
71 годБельгия
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$500
9 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Biyovskiy Ruslan (lansur)
Проект выполнен. К сожалению, по срокам выполнения проекта, большая задержка. Поскольку в программе были реализованы функции, ранее не оговоренные в ТЗ, я увеличила оплату исполнителю. Способ оплаты - Western Union. Спасибо за работу.
Приятно удивила сумма вознаграждения, несмотря на значительное увеличение срока реализации проекта. Наталья не изменяет себе. Такой же требовательный, но справедливый и надежный заказчик. Спасибо, Наталья!
Ответный отзыв
Natalya56
Наталья 
71 годБельгия
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Biyovskiy Ruslan (lansur)
Нужно было адаптировать программу под большой экран. Все было сделано на высшем уровне. Руслан большое спасибо за работу.
Наталья, большое спасибо. Все, как и прежде – НАДЕЖНО и ЧЕСТНО. Буду рад дальнейшему сотрудничеству с Вами.
Ответный отзыв