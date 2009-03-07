Образование:

1989-1994гг. Черновицкий государственный университет

Факультет: математический

Кафедра: МПУиК (математические проблемы управления и кибернетики)

Специальность: программист

Опыт работы:

07.1994 – 2008: ОАО «НЗФ» (Никопольский завод ферросплавов) г. Никополь

Профиль предприятия: металлургия.

Должность: инженер-программист I категории участка АСУ ТП.

Обязанности: Разработка, написание, отладка и внедрение нового ПО. Сопровождение работающего ПО. Для дежурного персонала - разработка инструкций, а также технической документации на внедряемое ПО. Внесение предложений на приобретение программных средств, а также об усовершенствовании работы бюро.

Специализация: Программирование промышленных контроллеров фирм Advantech, Robo (Windows - платформа). Работал с модулями таких известных иностранных производителей как: Advantech (ADAM), ADLink (NuDAM), ICP DAS ( I-7000), TOPS CCC (EX-9000), а также постсоветских производителей L-CARD ( в частности АЦП L-783), MICROL (МИК-21б МИК-25, ИТМ-22), ЭЛЕМЕР (ТМ5103)

Участие в проектах:

-проектирование, разработка и внедрение ПО системы АСКЭР (автоматизированная система контроля электрического режима) ферросплавной печи;

Проектирование, разработка и внедрение ПО системы автоматической загрузки печных бункеров ферросплавной печи;

Создание информационной системы ГОС (газоочистные сооружения)

Личные качества:

- Ответственность

- Целеустремленность

- Аккуратность

- Порядочность

- Без вредных привычек

Профессиональные навыки:

- Visual C#2.0, 3.0;

- Framework 2.0, 3.5;

- ADO.NET;

- ASP.NET;

- LINQ;

- Windows-сервисы;

- Visual C++ (MFC, API);

- протоколы TCP/UDP, IPX;

- Опытный пользователь

- Windows 9x, Windows 2000, Windows XP, Vista;

- MS Office: Word, Excel, Access.