Приватный проект для Biyovskiy Ruslan (lansur)

$17
Прикладное ПОЗавершен1 заявка143 просмотра
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Приватный проект для Biyovskiy Ruslan (lansur)

Изменение проекта в связи с изменением структуры страниц.

13 лет назад
Natalya56
Наталья 
71 годБельгия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
lansur
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$17
1 день
Образцовый исполнитель. Рекомендую.
Спасибо Наталье. Как всегда - никаких проблем. Все быстро, надежно, честно.
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