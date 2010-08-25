Расширение (или плагин) для Thunderbird. Экспорт.

Нужно расширение для Thunderbird. Экспорт текущего письма в режиме реального времени.

Вкратце:

Необходимо расширение, которое бы экспортировало все данные текущего сообщения (данные, которые доступны в TB)

Версия почтовика 3.1.4

ТЗ:

1. Должно уметь удобно включаться и выключаться кнопкой и горячей клавишей

2. Во включенном состоянии должно осуществлять экспорт данных текущего сообщения (которое просматривается в данный момент на основной вкладке, либо на дополнительных вкладках)

2.1 Должны экспортироваться данные из всех возможных в почтовике на выбор пользователя (например: только тема сообщения и тело сообщения, или: когда пришло, тело, отправитель, учётная запись и т.п.)

2.2 Если каких либо данных нет в наличии, в этом поле экспортируем пустое значение

3. Обновление экспорта происходит при переходе к просмотру нового сообщения, а также при подгрузке тела сообщения

4. Формат экспорта желателен XML