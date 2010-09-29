Сделать универсальную выгрузку для 1С:Предприятие

Есть несколько баз (и их количество растет)

Необходимо сделать обработчик с выгрузкой в xls или html (хоть txt =))

требуется при выборе контрагента узнать какой товар, в каком количестве он покупал, его адрес и телефон

либо (что лучше) при выборе товара показывать контрагентов, покупавших данный товар

оставляйте заявки

выберу человека предложившего самый дешевый и быстрый вариант