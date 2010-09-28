Проект в C++

Нужно составить программу следующего типа:

В программе присутствуют различные символы,слова,например :Лёша,светлый,25,тёмный,лет,белый,чёрный и т.д..

Среди этих слов надо чтобы программа искала и выводила на экран:

1)Синонимы

2)Антонимы

3)И из этих слов надо чтобы программа составила предложения.

Слова вы выбираете сами)

Вот впринципе и вся программа.

Очень большая просьба сделать в ближайшее время ибо в среду она должна быть уже готова.