Проект в C++

OS: windows в виде дополнительного модуля, dll задача: получить данные, авторизоваться, заполнить необходимые значения, отчитаться. не использовать IE для обработки страниц (слишком нагружает комп)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно составить программу следующего типа:
В программе присутствуют различные символы,слова,например :Лёша,светлый,25,тёмный,лет,белый,чёрный и т.д..
Среди этих слов надо чтобы программа искала и выводила на экран:
1)Синонимы
2)Антонимы
3)И из этих слов надо чтобы программа составила предложения.
Слова вы выбираете сами)
Вот впринципе и вся программа.
Очень большая просьба сделать в ближайшее время ибо в среду она должна быть уже готова.
- Похожие заказы
- $30Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Необходимо разработать программу, выполняющую пакетное задание на последовательное открытие заданных страниц и формирующую протокол (результат, время загрузки...) выполнения задания. Решение должно, прежде всего, обеспечивать "обмеры" Opera (остальные браузеры – опционально). Допустима реализация в форме плагина. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать приложение (обязательно с использованием C#, .NET), которое будет получать и обрабатывать сообщения от COM-сервера программы SpRecord ( http://www.sprecord.ru/ ). Программа используется для фиксации телефонных звонков. На оф.сайте есть SDK. ( http://www.sprecord.ru/news_2.htm ). ...Завершен13 лет назад
- $200
Необходимо создать простое приложение на c# (с поддержкой двух языков), которое будет работать с sql lite через спец. классы (так как они декриптуют содержимое) и построить согласно ТЗ несколько отчетов: в в виде таблицы и ...Завершен13 лет назад
- $100
Нужно разработать типовой регламент контроля поручений с помощью Microsoft Outlook со следующей организационной структурой: один начальник службы, два заместителя начальника службы. У каждого заместителя в подчинении два отдела со своими начальниками отдела. В составе документа ...Завершен13 лет назад
- $55
Cделать программную и математическую модель распознавания образов (многоугольников) Примечание: добавить описание вейвлетов, инс и геометрических преобразований, использованных в программеЗавершен13 лет назад
- $250
Для разработки открытого ПО на языке С# ищу программиста. ТЗ пока нет, есть только теоретический материал.Прикладное ПО20 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать фирменный красивый многостраничный прайс, чтобы в него можно было выгружать данные из 1с торговля-склад 7.7. Номенклатура порядка 3000 позиций.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создание ПО для медицинских работников /стоматология/. ТЗ после беседы.Прикладное ПО42 заявкиЗакрыт13 лет назад
Направление работы: Программирование Предмет: Теория информационных процессов Срoк : 7 дней Вид работы: Курсовая Tип работы: Практическая Дополнительные требования: Задание на курсовую в методичке на первой страницеЗавершен13 лет назад