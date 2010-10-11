Приватно для Modernstoic - программа

Необходимо разработать программу, выполняющую пакетное задание на последовательное открытие заданных страниц и формирующую протокол (результат, время загрузки...) выполнения задания. Решение должно, прежде всего, обеспечивать "обмеры" Opera (остальные браузеры – опционально). Допустима реализация в форме плагина. ...
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Cделать программную и математическую модель распознавания образов (многоугольников)
Примечание: добавить описание вейвлетов, инс и геометрических преобразований, использованных в программе
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