Приватно для Modernstoic - программа

Очень доволен сотрудничеством. Уже в который раз убеждаюсь в профессионализме Константина. Задачу может решить при острой необходимости в сверхсжатые сроки и что самое главное оперативно проконсультировать по многим вопросам, порой не входящим в проект. Большое спасибо за это и многое другое!