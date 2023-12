Приложение для Мака для выборки из MySQL

Добрый день!

Необходимо написать небольшую программку для Мака, которая соединится с БД MySQL на локальном хосте, сделает sql-запрос на выборку, например SELECT field1 from Tablename WHERE status ="0" (запрос не меняется, всегда один и тот же), вытащит в цикле данные из таблицы в переменные.... далее будет мой код для работы с этими данными. ... Затем поменяет в обработанной записи status на "1". Это действие программа должна производить например каждые 10 сек. (временной интервал задается в настройках, также задаются настройки подключения к БД MySQL).

Если необходимо, дам ссылку на документацию по работе с MySQL в Cocoa (Cocoa tutorial – linking and using libmysqlclient in your application).

Написать такое на PHP дело 15 мин. но так как я новичок в изучении Obj-C, поэтому обращаюсь к вам за помощью.

Спасибо за ваши предложения.