Обработка для отправки сообщений из 1С 8.1 в SMS ш

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки158 просмотров
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Необходима обработка для отправки сообщений из 1С 8.1 в интернет шлюз доставки.

В приложенном файле документация на API шлюза.

Интерфейс обработки и удобство работы значения не имеют.

13 лет назад
invertex
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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