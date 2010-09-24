Обработка для отправки сообщений из 1С 8.1 в SMS ш

По заданию: Нужно настроить проведение по регистру "Товары на складах" дополнительного измерения "КоличествоШтуки" в документе "ВозвратТоваровОтПокупателей" Ссылка на базу к сожалению запрещена, поэтому любо в личку либо на мыло, dt отправлю. И ещё одно! У меня был ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима обработка для отправки сообщений из 1С 8.1 в интернет шлюз доставки.
В приложенном файле документация на API шлюза.
Интерфейс обработки и удобство работы значения не имеют.
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