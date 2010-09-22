Разработка модуля для ffmpeg

$100
Прикладное ПОЗакрытнет заявок161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать модуль плей-листа для ffmpeg

на вход - текстовый файл, который содержит список видюшек. По файлу надо пробегаться - удалять проигранные и смотреть не добавились ли новые. Реализация на уровне СУБД MySQL приветствуется.

Проигрывать файлы в ffserver (http)

язык - си. платформа - linux

13 лет назад
popovius
Цц 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
20 отзывов(-1)
  • Похожие заказы

  • Разработка менеджера закачек.

    Необходимо разработать менеджер закачек схожий с jDwonloader.com. У нас есть подобный менеджер. Он имеет некоторые уникальные возможности, которые другие менеджеры закачек не имеют, но отсутствуют некоторые основные возможности, которые другие имеют. Целью проекта является добавление всех ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • RTMP сервер

    $200

    Дописать ffserver с использованием librtmp (rtmpdump) дабы сервер мог принимать поток rtmp (H.264) и передавать в контейнер ffm

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание клиента под ПокерРум

    $2500

    Здравствуйте, у кого может есть уже готовые разработки покеррумов, возможно не доделанные - готовы купить... Что-то вроде SQPoker, TitanPoker и тд... Скриншоты в ЛС, или ссылку на скачку!!!! P.S. Так же рассматриваем вариант написание с нуля, пожалуйста ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Плагин к Total Commander

    Требуется добавить к стандартному поиску Total commander возможность поиска списка файлов (список в формате txt один файл новая строка, с использованием масок). Стандартный поиск не подходит так как в нем строка поиска ограничена 1024 символами.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Программа по управлению аудитами (ISO 9001)

    Уважаемые коллеги, необходимо создать программу которая бы выполняла следующие функции: - Планирование (формирование Программы проведения внутренних аудитов). -Автоматизированный процесс согласования и утверждения документов). -Ведение реестра внутренних аудиторов. -Мониторинг выполнения корректирующих действий. ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенос программ без дистрибутива.

    Требуется разработать программу, которая будет переносить (без дистрибутива) с компьютера на компьютер установленные в системе программы. Схема примерно следующая, пользователь запускает поиск возможных к переносу приложений, найденный список предлагается пользователю, он отмечает то, что ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка SaaS сервиса

    Необходим главный разработчик. Есть интересные идеи создания SaaS-компании для малого и среднего бизнеса. Штук пять идей для сервисов уже на стадии концепции, одна – детально проработана маркетинговая часть. Целевой рынок – Москва, далее – по России. Моя ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка PACS

    Команде фрилансеров по разработке и поддержке PACS требуются: 1. Разработчик пользовательских интерфейсов - модификация существующего интерфейса, разработка новой функциональности 2. Разработчик вьювера DICOM - модификация существующего вьювера, разработка новых версий Продукт разрабатывается и эксплуатируется 4 года в США, ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад