Разработка модуля для ffmpeg

Здравствуйте, у кого может есть уже готовые разработки покеррумов, возможно не доделанные - готовы купить... Что-то вроде SQPoker, TitanPoker и тд... Скриншоты в ЛС, или ссылку на скачку!!!! P.S. Так же рассматриваем вариант написание с нуля, пожалуйста ...