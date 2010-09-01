Разработка менеджера закачек.

Необходимо разработать менеджер закачек схожий с jDwonloader.com.

У нас есть подобный менеджер. Он имеет некоторые уникальные возможности, которые другие менеджеры закачек не имеют, но отсутствуют некоторые основные возможности, которые другие имеют.

Целью проекта является добавление всех тех недостающих возможностей в существующий код, или заново создать программу полностью с нуля, в зависимости от того, что будет стоить дешевле.

Так как проектные требования схожи с разработкой нового менеджера закачек, пожалуйста представьте ваш расчет стоимости и срок реализации полной разработки менеджера закачек на подобии jDownloader.com, на с++ используются Qt библиотеки.

Примечание - Проект не должен включать в себя проверку captcha. (возможность, не требуемая для нашего продукта), в расчетах, пожалуйста укажите, какие пункты в них включены.

Как только у нас будет представление о масштабе работ, я смогу предоставить точный список требуемых возможностей.

Если мой запрос неясен, пожалуйста дайте мне знать и я предоставлю дополнительные уточнения.