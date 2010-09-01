Сделать HUD форму с графиком

В прикреплении, что нужно получить ТиС 9.2. 7.70.925 испытания - это документы списание с продажами они связаны только через номенклатуру Как пишем отчет 1 выбираем все списания за период где фигурирует номенклатура или склад из отбора (лучше сразу из регистра партий) 2 получаем ...