Сделать HUD форму с графиком

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки358 просмотров
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Есть программа которая обрабатывает статистику в реальном времени и строит графики.

Нужно разработать HUD форму с графиком внутри

-окно плавающее, полупрозрачное

-график линейчатый

-график анимированный(плавно сдвигается при поступлении новых данных)

-пользователь может его прокручивать вправо-влево.

-окно должно поддерживать скины

инструменты : Delphi 2009/2010 , граф библиотека Graphics32, скины AlphaControls или др.

Продукт развивающийся, в случае успешного выполнения задачи, возможно дальнейшее сотрудничество.

ICQ=164015792

Skype=bypass

13 лет назад
Bypass
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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